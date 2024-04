Polizei Hagen

POL-HA: Streit in der Familie führt zu Wohnungsverweisung

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstag (27.04.) stritt sich ein 60-Jähriger in einer Wohnung in Altenhagen mit seinem erwachsenen Sohn. Als die Ehefrau des Mannes nach Hause kam, dauerte die Auseinandersetzung an. Die Hagenerin schilderte, dass ihr Sohn die Wohnung verlassen wollte. Der 60-Jährige habe dies jedoch nicht erlaubt und gesagt, dass er seine Frau und seinen Sohn umbringen werde, wenn er von der Polizei aufgrund der häuslichen Gewalt erneut der Wohnung verwiesen würde. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Familienangehörigen habe es jedoch nicht gegeben.

Der 60-Jährige gab an, dass er seinem Sohn helfen wollte, dieser habe die Hilfe jedoch abgelehnt und ihn dann auf vulgäre Weise aufgefordert die Wohnung zu verlassen. Der Sohn verständigte anschließend während des Streits die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung verwies den 60-Jährigen im weiteren Verlauf der Wohnung und erteilte ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (arn)

