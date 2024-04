Polizei Hagen

POL-HA: Handfeste Auseinandersetzung im Capitol

Hagen (ots)

In der Discothek "Capitol" kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Dabei gerieten zwei Brüder (21 und 23 Jahre) mit einem 21-jährigen auf der Tanzfläche aneinander. Im Verlauf der Streitigkeiten verlagerten die Beteiligten sich auf das Elbersgelände außerhalb der Discothek. Dort ging der 21-jährige dann auf die Brüder los, schlug und trat auf diese ein. Dabei erlitten beide leichte Verletzungen im Gesicht. Durch die Verteidigungshandlungen der Brüder, erlitt der 21-jährige Kontrahent ebenfalls leichte Verletzungen im Gesicht. Alle Beteiligten standen unter dem Einfluss von Alkohol. Sie wurden im Anschluss leichtverletzt im Krankenhaus behandelt. Die Streithähne hatten offensichtlich noch nicht genug und der Streit setzte sich in der Notaufnahme des Krankenhauses fort. Dort musste die Polizei erneut eingreifen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

