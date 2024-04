Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Verletzten "am Stollen"

Hagen (ots)

In der Nacht auf Samstag kam es im Bereich Kattenohl "Stollen" zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Über die automatische Notruffunktion des Handys eines Unfallbeteiligten wurde der Unfall gemeldet. Sofort eingesetzte Rettungskräfte trafen dann im Bereich "Stollen" auf einen verunfallten Ford Fiesta, der in einer Linkskurve augenscheinlich die Fahrbahn nach rechts verlassen hatte und gegen einen Baum geprallt war. Der Pkw wurde hierbei massiv beschädigt. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt mit zwei jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren sowie einer Frau im Alter von 19 Jahre besetzt. Alle drei wiesen Verletzungen auf und mussten in Hagener Krankenhäusern behandelt werden. Etwas ungewöhnlich waren die zunächst widersprüchlichen Angaben zum vor Ort unbekannten Unfallfahrer. Vermutlich sollte dieser in Schutz genommen werden, da er, wie sich später herausstellte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der letztlich unter den drei Beteiligten ermittelte Fahrer war zudem alkoholisiert. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Neben der Alkoholisierung dürfte nach ersten Ermittlungen überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall gewesen sein. Es wurden beim Unfallfahrer Blutproben angeordnet und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

