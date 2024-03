Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240315 - 0300 Frankfurt - Nordend: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(th) Der 83-jährige Herr Efthymios P. ist seit Donnerstag, den 14.03.2024 um 14:00 Uhr von der Seniorenwohnanlage in der Seumestraße 2 in 60316 Frankfurt am Main abgängig.

Herr P. ist dement und orientierungslos.

Er kann wie folgt beschreiben werden: männlich, ca.1,60 m groß, graue Haare; bekleidet mit einer braunen Winterjacke der Marke "Pierre Cardin", einem dunklen Polo-Shirt, einer braunen Hose und schwarzen Schuhen.

Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell