Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240315 - 0297 Frankfurt - Westend-Süd: Taxi kollidiert mit Polizeifahrzeug

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwoch, den 13. März 2024, kam es gegen 18:35 Uhr am Platz der Republik zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein mit Fahrgästen besetztes Taxi mit einer Polizeistreife zusammenstieß. Mehrere Personen trugen leichte Verletzungen davon.

Ein 31-jähriger Taxifahrer befuhr zunächst die Friedrich-Ebert-Anlage stadteinwärts in Richtung Hauptbahnhof. Er war mit zwei Fahrgästen unterwegs. Zur genannten Zeit befand sich ein Streifenteam auf der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Galluswarte auf einer Einsatzfahrt. Angekommen am Platz der Republik tastete sich die Streife, für welche die Ampel rot anzeigte, mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich vor, sodass der von links und rechts kommende Verkehr das Polizeifahrzeug passieren ließ.

In der Folge soll das ankommende Taxi die wartenden Verkehrsteilnehmer rechtsseitig über den Fahrradschutzstreifen überholt haben. Als die Polizeistreife die Kreuzung schon fast überquert hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem ebenfalls einfahrenden Taxi.

Insgesamt sechs Personen wurden bei der Kollision leicht verletzt, darunter der 31-jährige Taxifahrer, zwei 31 und 41 Jahre alte Mitfahrerinnen (Fahrgäste) sowie drei Polizeibeamte im Alter von 22, 24 und 25 Jahren. Der Taxifahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus, die anderen Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Sowohl das Taxi als auch das Polizeiauto waren nicht mehr fahrbereit. Die Airbags beider Fahrzeuge lösten beim Zusammenstoß aus. An beiden Wagen entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell