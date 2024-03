Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240314 - 0294 Frankfurt - Riedberg: Erneut hochwertige Fahrzeuge entwendet

Frankfurt (ots)

(po) In der Nacht von Dienstag (12. März 2024) auf Mittwoch (13. März 2024) entwendeten unbekannte Täter im Stadtteil Kalbach- Riedberg drei hochwertige Fahrzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mutmaßlich gingen sie bei den Taten mit dem gleichen Modus Operandi vor und setzten technische Hilfsmittel ein. Zeugen werden gesucht.

Zwei der drei Fahrzeuge, beides Audi Q7, parkten zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr in der Hannah- Arendt- Straße ordnungsgemäß am Straßenrand. Der dritte PKW, ein Audi Q5, wurde zwischen 23:30 Uhr und 05:00 Uhr aus einer umfriedeten Hofeinfahrt in der Christiane- Vulpius Straße entwendet.

Die Fahrzeugdiebe nutzten nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich eine Funkstreckenverlängerung, mit der sie das Signal der Originalschlüssel abfingen. Somit konnten sie die Fahrzeuge ohne Gewalteinwirkung öffnen, starten und flüchten.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können und / oder Hinweise zu den Tätern haben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 beim örtlich zuständigen 14. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

WARNHINWEIS der Polizei:

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei allen Fahrzeugbesitzern, die ein "Keyless-System" nutzen, ihre Autoschlüssel in Behältnissen zu lagern, die eine Funkwellenübertragung verhindern. Vermeiden Sie es, die Fahrzeugschlüssel in der Nähe von Türen oder Fenstern zu platzieren.

Überprüfen Sie zudem, ob der Schlüssel auch tatsächlich abgeschirmt ist und versuchen Sie deshalb, Ihr Auto direkt an der Fahrzeugtür zu öffnen. Erst dann wissen Sie, ob der Schutz funktioniert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell