POL-HA: Vermisster 73-Jähriger tot aufgefunden

Der 73-jährige Rainer W., der am Donnerstagnachmittag (25.04.2024) das Agaplesion Klinikum Hagen in unbekannte Richtung verlassen hatte, wurde heute (27.04.2024) leblos aufgefunden. Zuletzt wurde der Vermisste im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes der Hagener Polizei, bei dem neben Personenspürhunden auch Beamte einer Einsatzhundertschaft sowie Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert wurden, gesucht. Am Samstagmittag (27.04.2024) fand man die Leiche des 73-Jährigen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. (sen)

