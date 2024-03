Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto ist eine 22-Jährige am Freitag, 1. März 2024, in Bismarck schwer verletzt worden. Die 22-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 8.45 Uhr mit einem E-Scooter auf der Theodorstraße in Richtung Sellmannsbachstraße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte eine 75-jährige Autofahrerin aus Essen mit ihrem Wagen von der Laarstraße in die Theodorstraße abzubiegen. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch die 22-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Gelsenkirchenerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

