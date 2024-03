Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Mann lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem die Polizei Gelsenkirchen am frühen Samstagmorgen, 2. März 2024, Kenntnis über die Aufnahme eines schwerverletzten Mannes in einem Krankenhaus in der Altstadt erhalten hat, wurden sofortige Ermittlungen im Rahmen einer Mordkommission aufgenommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5726348)

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der verletzte 41-jährige Gelsenkirchener durch einen bislang unbekannten Fahrer in einem roten Kleinwagen zu dem Krankenhaus in der Altstadt gebracht. Der Fahrer fuhr unerkannt davon, als man sich der medizinischen Versorgung des Gelsenkircheners annahm.

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde noch am Samstag ein Gebäude an der Küppersbuschstraße/Boniverstraße durchsucht. In welchem Zusammenhang das dortige Vereinsheim eines Motorradclubs mit der Tat oder einem möglichen Tatort steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese gehen aktuell in alle Richtungen.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Kleinwagens sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an die Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Rufnummer 0209 365 8240. Die intensiven Ermittlungen dauern an.

