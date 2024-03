Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Mann lebensgefährlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen erhielt am frühen Samstagmorgen, 2. März 2024, Kenntnis über die Aufnahme eines verletzten Mannes in einem Krankenhaus in der Altstadt und hat umgehend intensive Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde der 41-jährige Gelsenkirchener gegen 2 Uhr schwer verletzt in dem Krankenhaus an der Munckelstrasse aufgenommen und dort medizinisch notversorgt. Bei dem Gelsenkirchener besteht derzeit aufgrund einer augenscheinlichen Schussverletzung Lebensgefahr. Die Polizei Gelsenkirchen richtete eine Mordkommission ein und ermittelt alle Hintergründe. Die Ermittlungen dauern an.

