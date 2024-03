Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erfolgreiches Verkehrskonzept/Positive Bilanz der Polizei nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen zieht nach dem Fußballspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli vorläufig eine positive Bilanz. Am heutigen Freitag, 1. März 2024, haben mehrere zehntausend Personen in der Arena ihre Vereine angefeuert, weitgehend ohne Zwischenfälle. Das Einsatzkonzept der Polizei angesichts des Streiks im Nahverkehr ist aufgegangen. Trotz des hohen Verkehrsaufkommens kamen die meisten Besucher pünktlich ins Stadion. Das befürchtete Verkehrschaos ist weitgehend ausgeblieben. Viele Besucher haben die Tipps von Polizei, Stadt und dem Verein Schalke 04 befolgt und sich rechtzeitig, in einer Vielzahl auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad, auf den Weg zum Stadion gemacht. Zahlreiche Fans sind auch gar nicht erst angereist, um dem Verkehrsproblem zu entgehen. Vor Spielbeginn wurde im Bereich des Gästeeingangs Pyrotechnik gezündet. In diesem Fall fertigten die Beamten eine Strafanzeige. Die Polizei dankt ausdrücklich allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Geduld bei der An- und Abreise, für ihre gegenseitige Rücksichtnahme und die in großen Teilen gezeigte Disziplin.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell