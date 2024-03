Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 17:18 Uhr, kam es im Gelsenkirchener Stadtteil Erle zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 16-jähriger Führer eines Leichtkraftrades fuhr aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er den Pkw eines 24-jährigen Gelsenkircheners, es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Nach eigenen Angaben habe der 16-Jährige beim Einfahren in den fließenden Verkehr weder nach links noch nach rechts geschaut und sei einfach auf die Straße gefahren. Da er über Schmerzen in einem Bein klagte wurde er mittels eines Rettungswagens in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

