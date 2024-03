Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Hausfriedensbruch in Gelsenkirchen Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 01.03.2024, kam es in Gelsenkirchen Erle, gegen 11:30 Uhr, zu einer Widerstandshandlung einer 47-jährigen Gelsenkirchenerin. Kurz zuvor erhielt die Gelsenkirchenerin bereits für die Örtlichkeit durch Polizeibeamte einen Platzverweis. Der Gelsenkirchenerin, die sich jetzt wieder unberechtigt an der Örtlichkeit in einer Wohnung aufhielt, sollte der Haus- und Wohnungstürschlüssel abgenommen werden, um weiteren Zugang zu der Wohnung zu unterbinden. Bei der Abklärung des Sachverhalts zeigte sich die 47-Jahrige uneinsichtig des zuvor ausgesprochenen Platzverweises. Als eine Polizeibeamtin den Haustürschlüssel an sich nehmen wollte, schlug die Gelsenkirchenerin mehrfach gegen die Hand der Beamtin und versuchte ihr den Schlüssel wieder aus der Hand zu reißen. Um weitere Widerstandshandlungen zu unterbinden wurde die Gelsenkirchenerin gefesselt und dem Polizeigewahrsam zur Durchsetzung des ausgesprochenen Platzverweises, zugeführt. Sie erwartet jetzt Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

