Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lebensgefährlich verletzte Person nach Sachbeschädigung

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 21:42 Uhr, wurde die Polizei über eine verletzte Person in Gelsenkirchen Schalke informiert. Vor Ort trafen die Beamten einen augenscheinlich bewusstlosen 52-jährigen Gelsenkirchener mit einer Schnittverletzung an der Hand und einer offenen Unterarmfraktur an. Durch den offenen Bruch kam es zu einem erheblichen Blutverlust. Der Gelsenkirchener wurde durch die eingesetzten Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes mittels Erste-Hilfe-Maßnahmen betreut. Durch den eingesetzten Notarzt wurde nach erster Untersuchung eine akute Lebensgefahr bescheinigt. Der 52-Jahrige wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Nach einer Notoperation konnte der Gesundheitszustand des Gelsenkircheners stabilisiert werden, er ist nun außer Lebensgefahr. Wie sich herausstellte, versuchte der alkoholisierte Gelsenkirchener, vergeblich seine Haustür aufzuschließen. Als ihm auf Klingeln auch kein Nachbar öffnete, versuchte er die Tür mittels eines Faustschlages zu öffnen, wobei er eine Glasscheibe zerschlug und sich die Verletzungen selbst zuzog.

