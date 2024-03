Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt nach Laubenaufbrüchen in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Schlechter Start in den Frühling für mindestens 20 Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Buer. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 1. März 2024, Lauben und Gerätehäuser in einer Kleingartenanlage an der Hülser Straße aufgebrochen. In mindestens einem Fall haben sie Werkzeug, Kabel und einen Fernseher entwendet. Einer der Laubenbesitzer hatte um 8.40 Uhr die Polizei gerufen, als er die Einbrüche bemerkte. Auf gesicherten Videodateien sind mindestens drei Tatverdächtige zu erkennen. Sie alle waren dunkel gekleidet. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

