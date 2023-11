Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Einbrecher im Industriegebiet

Mehrere Firmen bei Heroldstatt waren von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr gelangten die Einbrecher in zwei Firmen in Ortsteil Sontheim. Die befinden sich im dortigen Industriegebiet. In einem Gebäude in der Siemensstraße hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt. So gelangten sie in das Innere. Über die Lagerhalle gingen sie in die Büroräume. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und stießen auf Bargeld. Damit zeigten sie sich aber nicht zufrieden und brachen im Aufenthaltsraum zwei Automaten auf. Daraus entnahmen sie das Münzgeld in unbekannter Höhe. Zurück blieb ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Der weitere Einbruch fand in der Schwabstraße statt. Im gleichen Zeitraum hebelten die Einbrecher eine Metalltür auf. Dazu verwendeten sie Werkzeuge. In den Büroräumen stießen die Diebe auf einen Tresor. Mit einem Winkelschleifer öffneten sie den Geldschrank und stahlen daraus Bargeld und Unterlagen. Mit ihrer Beute flüchten die Einbrecher unerkannt. Auch dort hatten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterlassen.

In derselben Nacht fanden im Sontheimer Industriegebiet noch drei weitere Einbruchsversuche statt. Die Firmen befinden sich nur unweit von den anderen Tatorte entfernt. Allerdings scheiterten die Einbrecher an den Metalltüren oder konnten keine Wertgegenstände vorfinden.

Gegen 2.14 Uhr wurden die Einbrecher wohl von einer Alarmüberwachung bei einer Firma in der Lange Straße überrascht. Denn als die Unbekannten eine Tür aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumen verschafft hatten, wurde der Alarm ausgelöst. Die Polizei wurde über den Einbruch informiert und fuhr schnell mit mehreren Streifen an. Die Einbrecher konnten sie nicht mehr antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Die Polizei Laichingen hat in allen Fällen Spuren gesichert. Dabei wurden die Beamten von Spezialisten der Spurensicherung unterstützt. Die Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Tel. 07333/950960) entgegen.

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

