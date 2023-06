Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quad gestohlen

Sondershausen (ots)

Aus einer Garage in der Borntalstraße wurde ein Quad Shade Extreme 850 Camo entwendet. Der Geschädigte hatte das Quad zuvor am 13.06.2023 zum Kauf angeboten, woraufhin sich zwei Personen gemeldet haben, die es auch in Augenschein genommen hatten. Am 17.06.2023 musste der Geschädigte den Aufbruch seiner und einer weiteren Garage feststellen. Wert des Quads: ca. 7500 Euro.

