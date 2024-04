Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten machen minderjährigen Fahrraddieb ausfindig

Hagen-Boele (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung konnte am Samstag (27.04.) durch Ermittlungen einen 12-Jährigen ausfindig machen, der das Fahrrad eines anderen Kindes entwendete. Die Beamten erhielten gegen 14.45 Uhr einen Einsatz in der Schwerter Straße. Ein 9-Jähriger gab an, dass er sein Mountainbike vor einem Discounter unverschlossen abgestellt habe, um einkaufen zu gehen. Als er aus dem Geschäft kam, sei sein Fahrrad nicht mehr da gewesen. Eine Zeugin konnte den Polizisten berichten, dass ein Junge auf das Fahrrad gestiegen und dann damit weggefahren sei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und durch Videoaufnahmen machten die Beamten den Fahrraddieb im weiteren Verlauf ausfindig. Der Junge wurde Zuhause im Beisein seiner Mutter angetroffen und gab an, dass er das Fahrrad vor dem Discounter gefunden habe. Er habe es am Montag zum Fundbüro bringen wollen. Obwohl ihm die Polizisten den Unterschied zwischen "finden" und "stehlen" verdeutlichten, zeigte sich der Minderjährige wenig einsichtig. Das Mountainbike befand sich im Keller der Familie und konnte an den 9-jährigen Besitzer ausgehändigt werden. (arn)

