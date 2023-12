FW-DO: Wohnungsbrand in Dortmund Mitte Brennende Maisonettwohnung ohne Verletzte

Dortmund (ots) - Gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Zwickauer Straße in der südlichen Dortmunder Innenstadt alarmiert. In dem mehrgeschossigen Gebäude hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgelöst und die Nachbarn in dem Gebäude auf den Brand aufmerksam ...

mehr