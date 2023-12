Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einer Dachgeschosswohnung

Eine Person durch Brand verstorben

Dortmund (ots)

Mitte-Nord: Gestern Abend (08.12.23) wurde die Feuerwehr (Löschzug 1- Mitte und Löschzug 2-Eving) um 22:06 Uhr zu einem Feuer in der Dachgeschosswohnung an der Zimmerstraße in Mitte Nord alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits Feuer und Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss sichtbar. Schnell war klar, dass sich vermutlich noch eine Person in der Wohnung befinden könnte. Daraufhin wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Brandwohnung geschickt. Eine Drehleiter wurde zusätzlich für eine mögliche Rettung von Außen an der Fensterfront in Stellung gebracht. Das Feuer konnte dann von den vorgehenden Trupps schnell lokalisiert und gelöscht werden. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandschützer kam für den vermutlichen Wohnungsmieter jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist bisher unklar und wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt. An der Einsatzstelle waren insgesamt 30 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eingesetzt.

