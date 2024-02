POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - B 466, Gem. Neresheim - Schweindorf: Bei Vorfahrtsmissachtung schwer verletzt Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 19-Jährige die Kreisstraße 3314 von Schweindorf in Richtung Utzmemmingen mit ihrem PKW Peugeot. An der Kreuzung zur B 466, dem Schweindorfer Kreuz, missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit ihrem PKW VW auf der B 466 in Richtung Neresheim fuhr. Die 32-Jährige war offenbar mit ...

mehr