POL-HA: Mit 94 km/h durch die Dolomitstraße

Hagen-Mitte (ots) - Sonntag (28.04.) nahmen Polizisten einen 56-Jährigen am Graf-von-Galen-Ring in Gewahrsam, der nach einer Körperverletzung einen erteilten Platzverweis der Beamten ignorierte. Um 3 Uhr in der Nacht geriet er in einer Kneipe in einen Streit mit einer 31-Jährigen sowie einem 38-Jährigen. Der ...

mehr