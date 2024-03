Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Scheunenanbau brennt

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Brand in Bad Buchau.

Um 22.30 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer in der Seegasse. Ein kleiner Anbau an einer freistehenden Scheune brannte. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Durch das Feuer brannte der Anbau nieder. In dem lagerte Getreide. Die Scheune blieb unversehrt. Verletzte gab es nicht. Den vorläufigen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

