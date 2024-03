Polizeipräsidium Ulm

Sontheim a.d. Brenz - Betrug erkannt

Nicht zum Erfolg führten die Bemühungen einer Betrügerin am Mittwoch in Sontheim.

Zur Mittagszeit klingelte das Telefon bei der Seniorin. Eine Unbekannte teilte mit der geläufigen Betrugsmasche mit, dass der Sohn der angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe abgewendet werden. Die Seniorin wurde nach Bargeld und Schmuck gefragt. Während des Gesprächs wurde der Frau jedoch klar, dass es sich um Betrüger handeln musste. Ihr war bekannt, dass diese Betrugsmasche regelmäßig in den Medien thematisiert wurde. Daraufhin beendete die Seniorin das Gespräch und es entstand kein Schaden.

Die Mitarbeitenden der Polizeiliche Kriminalprävention klären darüber auf, wie sich jeder vor Betrug schützen kann. Sie gibt folgende grundsätzlichen Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. Wer sich nicht in ein Gespräch verwickeln lässt, kann dabei auch nicht irregeführt werden. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Geld oder persönlichen Daten. - Rufen Sie bei der Polizei an. Legen Sie jedoch unbedingt zuerst auf! Wählen sie erst dann selbst die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer das Risiko solcher Anrufe verringern will, der sollte sich deshalb aus den öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen, dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Geben Sie bitte diese Tipps in Ihrem Familien- und Freundeskreis weiter. Weitere wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

