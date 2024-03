Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Beim Überholen Unfall verursacht

Am Mittwoch erlitt eine 64-Jährige leichte Verletzungen bei einem Unfall in Westerheim.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr die 64-Jährige mit ihrem VW in der Wiesensteiger Straße Richtung Ortsausgang. Sie wollte links in die Obere Gasse abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde sie von einem Kleinlaster überholt. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Renault hinter ihr in der Wiesensteiger Straße und wollte geradeaus weiterfahren. Beim Überholen kollidierten die Fahrzeuge. Der Renault stieß mit seiner Stoßstange an den hinteren Bereich des VW. Dabei wurde der VW gegen eine Gartenmauer geschoben. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig zum Arzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf etwa 8.000 Euro.

++++0554934 (BK)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell