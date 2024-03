Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl in der Wielandstraße. Eine 57-Jährige wollte mit ihrem Hyundai ausparken. In dem Moment soll ein Mann auf seinem schwarzen Fahrrad gegen den Pkw gefahren sein. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Der Radfahrer fuhr ...

