Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch entfernte sich in Ulm ein Radfahrer unerkannt von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl in der Wielandstraße. Eine 57-Jährige wollte mit ihrem Hyundai ausparken. In dem Moment soll ein Mann auf seinem schwarzen Fahrrad gegen den Pkw gefahren sein. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Der Radfahrer fuhr nach kurzer Diskussion weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Der männliche Radfahrer soll zwischen 60 und 70 Jahre alt und etwa 160 cm groß sein. Er trug eine Brille und hat graues Haar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte zu melden, Tel. 0731/188-3312.

++++0551902(TH)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell