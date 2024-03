Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Mit Auto auf Motorrad aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 47-Jähriger am Dienstag in Ingoldingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Renault in der Salzstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein 42-Jähriger mit einem Motorrad. Der hatte kurz vor einer Bushaltestelle seine Yamaha abgebremst, um einem Bus die Weiterfahrt in Richtung Degernau zu ermöglichen. Das sah der 47-Jährige wohl zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Durch den Aufprall wurde das Kraftrad gegen das linke Heck des einfahrenden Busses geschleudert. Dabei kam der 42-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro. Auf den 47-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

