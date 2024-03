LPI-J: Graffiti

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Wie am Sonntag bekannt wurde, waren ein oder mehrere Schmierfinke in Eisenberg unterwegs. An der Hauswand eines Gebäudes in der Wiesenstraße brachten Unbekannte zwei Schriftzüge, mit den Maßen 150cm x 50cm und 300cm x 50cm, in gelber Farbe auf. Im Bereich der Luisenstraße und der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße brachten Unbekannte mehrere Schriftzüge an Fassaden sowie Altglascontainer, augenscheinlich mittels Permanentmarker, auf. ...

