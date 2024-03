Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei berauschte Fahrzeugführer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg/ Bad Klosterlausnitz: Am frühen Nachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Saale-Holzland einen 44-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda in der Jenaer Straße. Hierbei kam ans Licht, dass dieser vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen 21 Uhr stellten Beamte in der Straße an der Autobahn in Bad Klosterlausnitz einen polnischen Staatsbürger fest, welcher mit seinem Pkw Mercedes unterwegs war. Hier schlug ein freiwilliger Drogenvortest positiv an, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, der jeweilige Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die fällige Anzeige gefertigt.

