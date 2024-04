Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebes - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Karl-Halle-Straße wurde eine Seniorin am Montag (29.04.) Opfer eines Trickdiebstahls. Die Hagenerin arbeitete in ihrem Vorgarten, als sie ein unbekannter Mann gegen 9.30 Uhr ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Die Person habe so getan, als ob sich beide lange kennen würden. Während des Gesprächs sei der Mann plötzlich in ihr Haus hineingegangen. Das war ihm möglich, da die Tür lediglich angelehnt war. Mit etwas Zeitverzug folgte ihm die Seniorin und forderte den Unbekannten im weiteren Verlauf auf zu gehen. Anschließend arbeitete sie weiter im Vorgarten, bis zwei Mädchen zu ihr kamen und ihr eine Geldbörse aushändigten. Sie gaben an diese in einem Gebüsch an der Karl-Halle-Straße gefunden zu haben. Erst da bemerkte die Hagenerin, dass diese aus dem Wohnzimmer entwendet wurde. Es fehlten 200 Euro.

Die Seniorin konnte den Trickdieb wie folgt beschreiben: Circa 50 Jahre alt, etwa 180cm groß, stabile/kräftige Statur. Er hatte einen starken polnischen Akzent, trug eine Kopfbedeckung und war "ansehnlich" gekleidet.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

