Polizei Bielefeld

POL-BI: Von eigenem Pkw erfasst

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - Auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Ziegelstraße ist ein 46-jähriger Bielefelder am Freitagmorgen, 12.04.2024, leicht verletzt worden, weil eine 79-jährige Bielefelderin beim Rückwärtsfahren gegen seinen Pkw stieß.

Der 46-Jährige befand sich mit seinem VW Golf gegen 10:35 Uhr im Bereich der Selbstbedienungs-Staubsaugeranlage des Waschcenters an der Kreuzung Eckendorfer Straße und Ziegelstraße. Als er sich rechts neben seinem Auto aufhielt und den Innenraum saugte, startete die 79-Jährige ihren Honda Civic in einer gegenüberliegenden Staubsaugerbox.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sie zu schnell rückwärtsgefahren und dabei mit ihrem Honda gegen das Heck des VW gefahren sein. Durch den Anstoß wurde der VW Golf nach vorne geschoben, so dass der 46-Jährige von seinem Auto umgestoßen wurde.

Rettungssanitäter fuhren den leichtverletzten VW-Fahrer in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. Sein Pkw wurde gegen eine Metallhalterung der Staubsaugeranlage gedrückt, so dass die Frontscheibe und die linke A-Säule eingedrückt wurden. Bei dem VW nahmen Streifenbeamte einen Totalschaden an. Den gesamten Sachschaden schätzten sie auf 25.000 Euro. Die Honda-Fahrerin vermutete, dass sich ein Teppich unter ihr Bremspedal geschoben hätte und sie deshalb ihren Pkw mit Automatikschaltung nicht abbremsen konnte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell