PP-ELT: Führungswechsel in der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei: Polizeidirektorin Katja Weickert übernimmt Abteilungsleitung

Mainz

Polizeidirektorin (PD'in) Katja Weickert ist seit 15. Januar 2024 neue Leiterin der Abteilung Wasserschutzpolizei im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT). Ihr Amtsvorgänger, Polizeidirektor (PD) Stefan Heimes, hat am 1. Dezember 2023 die Leitung der Polizeidirektion Montabaur im Polizeipräsidium Koblenz übernommen.

Polizeipräsident (PP) Christoph Semmelrogge begrüßte PD'in Katja Weickert am 16. Februar 2024 in Mainz persönlich im PP ELT. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen für die neue, verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute. Ihr Herz schlägt für die Wasserschutzpolizei, die bereits Teil ihres beruflichen Werdegangs gewesen ist", so PP Christoph Semmelrogge.

Frau Weickert (Jahrgang 1979) begann ihre Sonderausbildung bei der Wasserschutzpolizei im Mai 2005 in Germersheim. Bis 2012 verrichtete sie in mehreren Sachbearbeitungs- und Führungsfunktionen ihren Dienst im damaligen Wasserschutzpolizeiamt Rheinland-Pfalz. Sie schloss 2012 das Studium für den höheren Polizeidienst ab und wechselte ins Polizeipräsidium Rheinpfalz. Dort leitete sie zuletzt die Polizeiinspektion sowie stellvertretend die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße.

PP Christoph Semmelrogge verabschiedete ebenso den Amtsvorgänger PD Stefan Heimes und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner neuen Funktion. "Dein tiefgreifendes Fachwissen sowie dein unermüdlicher Einsatz haben dazu beigetragen, dass die Wasserschutzpolizei ein wichtiger Garant für die Sicherheit auf den schiffbaren Wasserstraßen in Rheinland-Pfalz ist", dankte Herr Semmelrogge dem nunmehr neuen Leiter der Polizeidirektion Montabaur.

PD Stefan Heimes (Jahrgang 1976) übernahm nach seinem Studium für den höheren Polizeidienst Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Koblenz sowie im rheinland-pfälzischen Innenministerium. An der Hochschule der Polizei war er als Dozent tätig. 2016 wechselte PD Stefan Heimes als Leiter des Führungsstabes in das damalige Wasserschutzpolizeiamt, 2021 hat er die Leitung der heutigen Abteilung Wasserschutzpolizei übernommen.

Die Wasserschutzpolizei bildet eine von sieben Abteilungen des PP ELT. Dienstbezirke sind die schiffbaren Wasserstraßen Rhein, Mosel, Lahn und Saar einschließlich ihrer Nebenarme, Ufer, Anlagen und Häfen im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz. Die Wasserschutzpolizei ist an sieben Stationen vertreten, davon sechs am Rhein und eine Station an der Mosel, und überwacht insgesamt 605 Wasserstraßenkilometer.

