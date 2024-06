POL-LB: Leonberg: 84-Jährige fährt Kleinkind an

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (18.06.2024) gegen 18.00 Uhr in der Heinrich-Maulick-Straße in Mundelsheim ereignete. Mutmaßlich streifte ein noch unbekannter Lenker eines roten Lkws einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung ...

mehr