Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Starke Rauchentwicklung nach Öltankarbeiten

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen von Schweißarbeiten an einem Öltank in einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen kam es am Dienstag (18.06.2024) gegen 13:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Ursächlich für die Rauchentwicklung war mutmaßlich eine Kunststoffplane an dem im Keller gelagerten Öltank. Der entstandene Rauch stieg durch das Treppenhaus in die Flure und in die insgesamt zwölf Wohnungen. Alle Anwohner des Mehrfamilienhauses begaben sich daraufhin vorsorglich vor das Gebäude. Nachdem die alarmierten Rettungskräfte die Wohnungen lüfteten, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Sachschaden. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell