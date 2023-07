POL-SE: Henstedt-Ulzburg/ Norderstedt - Polizeidiensthund SAXNOT stellt flüchtigen Fahrzeugführer im Unterholz

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Dienstag, den 20.06.2023, ist es im Kringelkrugweg in Norderstedt zu einem Hundebiss gekommen, bei dem eine 13-Jährige leicht am Bein verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen 15:00 Uhr den Kringelkrugweg. In Höhe der Hundeschule kam ihr ein Mann mit mehreren Hunden entgegen, von denen ein Schäferhund und ein Dobermann nicht angeleint ...

