POL-SE: Tornesch/ BAB 23 - Unzulässige Müllablagerung von tierischen Nebenprodukten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagabend (02.07.2023) ist es in der Klaus-Groth-Promenade in Elmshorn zum Einbruch in das Vereinsheim gekommen. Kurz vor 19:30 Uhr löste der Alarm an dem Gebäude aus. Einsatzkräfte stellten vor Ort Einbruchsspuren fest. Vermutlich durch den Alarm ließen der/die Täter von der weiteren Ausführung der Tat ab und flohen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich kein Diebesgut feststellen. ...

