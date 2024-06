Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mitarbeiter eines Autohauses von Unbekannten angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Körperverletzung, die am Dienstag (18.06.2024) gegen 18.30 Uhr von noch Unbekannten in der Zeissstraße in Asperg verübt wurde. Als ein 32-jähriger Mitarbeiter die Eingangstür eines Autohauses schließen wollte, wurde er von zwei unbekannten Männern abgepasst. Einer der beiden schlug ihm ins Gesicht. Anschließend rannten beide zu einem in der Nähe stehenden PKW, an dessen Steuer ein dritter Unbekannter saß. Nachdem die beiden Tatverdächtigen eingestiegen waren, fuhren sie mit dem silbernen Kleinwagen, an dem vermutlich ein deutsches Kennzeichen beginnend mit R gefolgt von einem P oder W angebracht war, davon. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 175 cm groß sein und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zu den beiden anderen ist lediglich bekannt, dass sie ebenfalls Kapuzenpullover trugen. Der Hintergrund der Tat ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

