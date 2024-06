Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfall mit einem schwer Verletzten - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag, 13.06.2024 gegen 23.50 Uhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger bei einem Unfall auf der L 163a zwischen Erzingen und Riedern am Sand. Zuvor war er mit seinem BMW von Erzingen kommend auf der L 163a unterwegs und verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Schutzplanke und geriet im Anschluss auf den Grünstreifen mit Abhang. Nach rund 150 Meter kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam zum Stillstand. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. An seinem BMW entstand Sachschaden von rund 10000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Neben der Polizei und der Feuerwehr Klettgau war der Rettungsdienst und die Alpine Ambulance mit vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell