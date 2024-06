POL-FR: Breisach: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 12.06.2024, in dem Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 12.10 Uhr, streifte in der Uhlandstraße ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Skoda Octavia. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das unbekannte Fahrzeug dürfte in Richtung Güterstraße unterwegs gewesen sein. Vielleicht musste man einem ...

mehr