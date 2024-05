Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Benshausen (ots)

Am 21.05.2024, gegen 15.00 Uhr befährt eine 83jährige Frau aus Suhl mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 62 von Zella-Mehlis kommend in Richtung Benshausen. In einer Rechtskurve kommt es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Unfallverursacherin sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges werden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 25000,- Euro. Während der Unfallaufnahme wird bekannt, dass sich die Verursacherin kurz zuvor auf einem Parkplatz am Ortsausgang Zella-Mehlis aufgehalten haben soll und dort möglicherweise schon medizinische Probleme hatte. Eventuelle Zeugen für den Verkehrsunfall sowie für das Verhalten auf dem Parkplatz vor der Kollision werden gebeten sich im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.

