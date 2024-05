POL-BO: Ein Schwerverletzter, drei beschädigte Fahrzeuge und rund 17.500 Euro Sachschaden nach Alleinunfall in Herne

Bochum (ots) - Ein Fußgänger (85, aus Bochum) wurde bei einem Verkehrsunfall in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt. Der Mann liegt im Krankenhaus. Am Dienstagvormittag, 14. Mai, gegen 10.15 Uhr befuhr ein Autofahrer (84, aus Bochum) die Universitätsstraße stadtauswärts. Als der Fußgänger in Höhe der Unterführung kurz hinter dem Südring auf die Fahrbahn trat, kam es zur Kollision. Der 85-Jährige stürzte ...

mehr