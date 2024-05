POL-BO: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die seit Sonntagmorgen (12. Mai) vermisste Ruth K. (68) aus Bochum ist wieder da. Die Seniorin wurde am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr wohlbehalten in Düsseldorf angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto der Frau nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum ...

