POL-BO: Seniorin (73) am Schwesternpark beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Auf frischer Tat ertappt: Während ein Mann versuchte, in eine Parfümerie im Herner Stadtteil Wanne einzubrechen, wurde er von der Polizei gestellt. Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagabend, 12. Mai, gegen 22.15 Uhr alarmiert, zur Hauptstraße 249 zu fahren. Dort trafen sie auf den Einbrecher, einen 50-jährigen Herner, der sich mit einer Brechstange an der Eingangstür zu schaffen machte. Bei der Aufnahme ...

mehr