POL-LB: Leonberg und Weil der Stadt: Vorfälle mit Bezug zur Europameisterschaft

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens muss ein 26 Jahre alter Mann rechnen, der am Mittwoch (19.06.2024) im Zuge der Fan-Feierlichkeiten nach dem Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Ungarn in Leonberg -Eltingen auffiel. Gegen 20.35 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg wie der 26-Jährige mit seinem hochmotorisierten Dodge Challenger in der Römerstraße einen sogenannten Burnout durchführte. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, gab der Mann Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Hindenburg- in die Brennerstraße, wobei er eine rot zeigenden Ampel überfahren haben soll. Anschließend setzte er seine Fahrt, ohne die Geschwindigkeit zu vermindern, in die Poststraße fort, in der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Letztlich verloren die Einsatzkräfte das Fahrzeug aus dem Augen. PKW und Fahrer konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen jedoch wieder im Wohngebiet Silberberg fahrenderweise angetroffen werden, so dass die Kontrolle doch noch durchgeführt werden konnte. Personen, die durch die Fahrweise des Dodge-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden, sowie Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Am Bahnhof in Weil der Stadt wurden am Mittwoch (19.06.2024) gegen 23.00 Uhr vier ungarische Fußballfans im Alter von 24 und 25 Jahren von mehreren unbekannten Tätern beraubt. Die Unbekannten sollen sich ihnen in den Weg gestellt haben, nachdem die vier aus dem S-Bahn ausgestiegen waren. Einem 24 und einem 25 Jahre alten Fan entrissen die Täter jeweils einen Fan-Schal sowie einem weiteren 24-jährigen Ungarn einen mitgeführten Rucksack, in dem sich ein E-Book, ein dreistelliger Bargeldbetrag und Kleidung befanden. Im Zuge dessen versetzte einer der Tatverdächtigen dem zweiten 25 Jahre alten Fan einen Tritt gegen das Bein. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte vermutlich der Tatverdächtige, der den Rucksack entwendet und getreten haben soll, festgestellt werden. Den Rucksack hatte er nicht mehr dabei. Der ebenfalls 24 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

