Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Angriff auf 14-Jährigen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits am Montag (17.06.2024) gegen 13:00 Uhr in der Sindelfinger Stadtmitte ereignet hat. Zwei 14-Jährige saßen auf einer Bank hinter einer Kirche im Bereich der Straße Corbeil-Essonnes-Platz, als sich ihnen drei noch unbekannte, etwa gleich alte Jugendliche näherten. Die unbekannten beleidigten einen der beiden 14-Jährigen und schlugen auf ihn ein, bis sie schließlich von ihm abließen und in Richtung Marktplatz davongingen. Der 14-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

