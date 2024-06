Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Zeiten und Orte:

17.06.2024, 07:45 Uhr - 18:15 Uhr (Zweibrücken, Wallstraße 45) 18.06.2024, 09:20 Uhr - 11:30 Uhr (Zweibrücken, Uhlandstraße) SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Parkhaus in der Wallstraße beim Ausparken einen blauen BMW X 2, der in der ersten Etage, rechte Seite gegenüber dem Aufzug, vorwärts eingeparkt war, und verursachte Sachschaden von rund 1.000 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete ebenso wie der unbekannte Fahrzeugführer, der einen schwarzen VW Touran am Heck beschädigte (Streifschaden mit weißer Lackanhaftung), der auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus abgestellt war. Der Schaden am VW Touran beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen in beiden Unfallsachen. |pizw

