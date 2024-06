Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weidezaun beschädigt - Zeugen gesucht

Hermersberg (ots)

Am Samstag, den 15.06.24 gegen 09:30 Uhr bemerkte ein Tierhalter, dass sich seine Rinder von der Weide entfernt hatten. Die Weide befindet sich in Hermersberg unterhalb der Straußenfarm in Richtung der L 473. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass der angrenzende Feldweg frisch gemulcht war. Beim Mulchen des Feldwegs muss der Traktor so dicht am Weidezaun vorbeigefahren sein, dass drei Pfosten und die Elektrobänder des Zauns, sowie eine Batterie des Weidezaungeräts beschädigt wurden. Hierdurch konnten die Rinder von der Weide laufen. Die bisherigen Ermittlungen nach dem Verursacher des Schadens verliefen ergebnislos. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise. Wer hat am Morgen des 15.06.24 einen Traktor mit Mulcher gesehen, welcher die Feldwege unterhalb der Straußenfarm in Hermersberg befahren hatte?

