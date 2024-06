Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Der 65-jährige Geschädigte stellte sein E-Bike, ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer, am Samstagabend gegen 20 Uhr vor der Gaststätte Portofino in der Lammstraße in Zweibrücken ab. Er schloss das Fahrrad ab, den Schlüssel verwahrte er in der Satteltasche des Fahrrads. Als er gegen 0 Uhr aus der Gaststätte kam, war sein Fahrrad verschwunden. Der Geschädigte suchte die Umgebung ab und konnte sein Fahrrad wenige Straßen weiter in der Molitorstraße auffinden. Sowohl das Fahrradschloss, als auch der Schlüssel waren noch vorhanden. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

