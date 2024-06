Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Im Vorbeifahren gestreift

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 15.06.2024 gegen 18:45 Uhr kam es in der Winzler Straße, Höhe der Hausnummer 169a, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Zeugen beobachteten einen weißen Toyota SUV, welcher im Vorbeifahren einen geparkten Audi Q2 streifte. Am geparkten Audi wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.|pips

